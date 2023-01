¡Qué onda! Cony Camelo necesita piedras mágicas para dormir

¡Qué duro mano! A Cony Camelo le costó lograr el acento santandereano en 'La Niña '

Para ella su cuarto es el templo, el lugar donde se relaja y donde se siente muy cómoda.

"Antes de irme a descansar, sirvo un vaso de agua. Me gusta tenerlo en la habitación. Primero, me desmaquillo; luego, me meto wn la cama y sintonizo La niña. En realidad, veo poca televisión. Me gusta más leer por la noche".

Tiene piedras, pues para ella son poderosas y mágicas. Han llegado a ella de manera inesperada. Las guarda en la mesita de noche y, a veces, las pone debajo de la almohada. "En mi cuarto también tengo un calentador, perfecto, para los días en que hace tanto frío".





Publicidad

En cuanto a la decoración, no se rige por reglas específicas; simplemente, se deja llevar por sus gustos propios o por elementos que vayan llegando a su vida.

Tarot: "El tarot de la cábala es como un oráculo. Lo consulto cuando tengo alguna pregunta precisa. La cábala judía es un estudio numerológico muy preciso y práctico. Es una filosofía, una tecnología para el alma, pues habla del cuerpo y del espíritu, una teoría científico- pragmática, que me convence cada día más".

Especial completo de aniversario en Revista Vea.