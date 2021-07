Tiffi, del Desafío The Box, cumple sueños a mujeres de escasos recursos interesadas en el modelaje

Steffit Valencia Carvajal, más conocida como Tiffi , no solo se destaca por ser una mujer valiente, con alto rendimiento deportivo y alegre, pues aunque fueron las características que más conocimos de ella durante su participación en el Desafío The Box , se destaca también por ser una mujer emprendedora y con pasión por el servicio social.

En conversación con Caracoltv.com, la Súper Humana destacó una de sus empresas, Twins BTL Colombia, una academia de modelaje que creó hace 10 años juntos a su hermana gemela. Allí trabaja para eventos, activación de marca y como formadora de niñas interesadas en el mundo de la pasarela de 4 a 25 años.

"Se les enseña pasarela, etiqueta, protocolo y glamour, expresión corporal y se les enseña a ser persona", destaca Tiffi al hablar de su relación con le modelaje.

Su interés por este mundo nació desde los 12 años; según contó, su sueño fue ser modelo profesional o reina de belleza, para lo que tuvo la fortuna de contar con el apoyo de sus papás, quienes la inscribieron a una academia donde conoció de cerca esta profesión, se encantó y se motivó a crear su propio negocio, en complicidad de su hermana.

"Después del tiempo me interesé por formar mi propia empresa porque en el lugar que yo estaba no le daban oportunidades a mujeres de escasos recursos. Entonces con mi hermana gemela decidimos montar nuestra propia academia y darle oportunidad a las niñas que no tienen ingresos", contó.

Basadas en su conocimiento, las dos hermanas decidieron abrir las puertas de esta academia ubicada en Santa Marta y brindar su mano para cumplir el sueño de muchas mujeres.

Tiffi extendió para las mamás de las niñas que tienen curiosidad por este mundo de pasarelas, cámaras y expresión, una invitación a dar el primer paso.

"Hay niñas que empiezan a mostrar sus dotes, esas niñas que tiene ese talento deberían ingresarlas a una academia de modelaje no solo para ser modelo, sino para que aprendan a tener expresión corporal. No solo es ser modelo", afirmó agregando que esta experiencia les servirá para otras cosas y les podrá favorecer para escenarios como el colegio o reuniones familiares.

Por: Lady Umaña Baquero