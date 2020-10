Sigue en vivo la cuarta edición del Bogotá Fashion Week

Con una estrategia comercial a corto y largo plazo, y un acompañamiento de más de 1.360 horas para los 130 diseñadores participantes, llega la edición número 4 del Bogotá Fashion Week, de la Cámara de Comercio de Bogotá, en esta ocasión en versión digital.

El evento se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre con la realización de 12 presentaciones; 6 invitados internacionales; 6 charlas de agentes internacionales de la industria y 9 conversatorios.

Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó:

“Estamos comprometidos con la reactivación empresarial, e indudablemente el sector de la moda es fundamental en esta labor, por el aporte al empleo de nuestra ciudad-región y el peso que tiene en la economía. Tan solo este año hemos realizado 1.500 citas prestando asesoría transversal, y más de 1.000 asesorías temáticas en estrategia, mercadeo, protocolos de bioseguridad, entre otros. En esta coyuntura no dejaremos a ningún empresario atrás”.

María Paz Gaviria, Gerente de Plataformas de la CCB explicó que

“la estrategia del BFW 2020 contempla tres frentes: impulso a los negocios, acompañamiento especializado y formación. Todo ello, bajo los conceptos de inclusión, diversidad y sostenibilidad, objetivos que tienen que ver con educación de calidad que se le ha brindado de manera gratuita a los diseñadores; la igualdad de género; el trabajo decente y el crecimiento económico; la industria, innovación e infraestructura; la producción y consumo responsable; entre otros".

La muestra, estará organizada en 13 segmentos que responden a la demanda internacional de la moda: - Novias (Bridal); Semi-Alta Costura (Demi-Couture/Evening wear);- Prêt-à-Porter (Ready-to-wear); Premium (Contemporary); Masculino (Menswear); Concepto (Concept); Ropa de Playa (Swimwear & Beachwear); Ropa Interior (Lingerie); Bolsos (Bags & Leather Goods);Calzado (Footwear); Accesorios (Accessories); Joyería (Jewellery); Nuevos Talentos (Upcoming Pioneers) novias; semi alta costura.

La agenda contempla presentaciones de seis diseñadores internacionales, una oferta de charlas académicas con personajes reconocidos internacionalmente en el panorama global de la moda, conversatorios dirigidos por los líderes del sector a nivel nacional, presentaciones de marcas internacionales invitadas y, por supuesto, presentaciones de los 12 segmentos de los diseñadores BFW.

Programación miércoles 01 de octubre:

Presentación de Agua Bendita (Colombia)

Inicia: 01 octubre 2020 06:20 p. m.

Finaliza: 01 octubre 2020 06:50 p. m.

Agua by Agua Bendita se destaca no solo por su historia y el compromiso que tiene con la comunidad, sino por el detalle y amor que hay en la creación de cada una de sus prendas. El compromiso es crear menos y crear mejor.

Colombia está muy presente en todas las facetas de la marca. Desde la historia, ya que es una marca que nace en Medellín, las prendas son hechas por manos colombianas, y, finalmente, la inspiración de cada colección siempre parte de sus orígenes colombianos y latinoamericanos.

«En el corazón de Agua by Agua Bendita se encuentra nuestro propósito con las mujeres artesanas. Esto ha sido esencial para nuestra compañía desde su creación y se ha convertido en un tema central, aun más en nuestra marca de lujo», Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez.

Presentación del Segmento Lingerie

Inicia: 01 octubre 2020 07:00 p. m.

Finaliza: 01 octubre 2020 07:30 p. m.

Los diseñadores presentes: El Origen del Mundo, Mai Petit, Salomé Laurenty, Sort, Soul Intimates, Suki Cohen, Süsse Lingerie.

Presentación del Segmento Beachwear

Inicia: 01 octubre 2020 07:30 p. m.

Finaliza: 01 octubre 2020 08:00 p. m.

Diseñadores: Aquamanile, Cala de La Cruz, Inanna Swimwear, La Garzetta, Mio Coral Swimwear, Palmacea Swimwear, Palo Rosa Beachwear, Perse Mar y Verdelimón.

Presentación del Segmento Shoes & Accesories

Inicia: 01 octubre 2020 08:00 p. m.

Finaliza: 01 octubre 2020 08:30 p. m.

Diseñadores Calzado: Bissoni, Daniel Alcaraz, Gal Vs Buck, Lucinda, Susana Madrid, Laura Cepeda, Wonder for People, Equis - Tomás Linares, Isla Desierta

Diseñadores accesorios: Lina Osorio Design, Margarita Díaz Del Castillo Millinery, Mawá, Miss Balanta, Mrs. Lovegood, Ornella Franchi.

Presentación del Segmento Menswear

Inicia: 01 octubre 2020 08:30 p. m.

Finaliza: 01 octubre 2020 09:00 p. m.

Trajes a la medida: Socarrás, Whitman.

Socarrás, Whitman. Prêt-à-Porter: Lina Cantillo, Ricardo Pava, Virgilio Madinah, Señor Pombo.

Lina Cantillo, Ricardo Pava, Virgilio Madinah, Señor Pombo. Premium: Erikó.

Erikó. Concepto: Lugó Lugó, Cubel, Bastardo

A raíz de la coyuntura de este año, la entidad desarrolla acciones para contribuir a la reactivación de la industria a través de tres frentes: fortalecimiento empresarial para acompañarlos en la transformación de su negocio en los retos que impone la nueva realidad; estrategias para mejorar el entorno competitivo y digitalización del BFW para que responda a las necesidades actuales del mercado.

Con ello, se espera darle dinamismo a esta industria que aporta el 1,3 % al PIB con más de 35.000 empresas de Bogotá y la Región y seguir posicionando a Bogotá como la capital de la moda en el mercado nacional e internacional, congregando múltiples actores nacionales e internacionales con el fin de impulsar el talento creativo de los diseñadores colombianos, fortalecer sus marcas y ampliar su mercado.