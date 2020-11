¿No sabes para qué sirve cada brocha de maquillaje? Apréndelo en Regias

Si tienes un kit de brochas y no sabes cómo usarlo, no te preocupes, no eres la única. Es usual que las mujeres tengan dudas sobre su funcionamiento, pues son bastantes pinceles y muchos se parecen entre sí. Solo necesitas tres minutos para resolver aquellas inquietudes que no te dejan sacarle provecho a estas herramientas de belleza.

Valentina Zuluaga llegó a la sección de Moda y Maquillaje de Regias para compartir contigo su conocimiento y orientarte. Alista lápiz y papel porque la información que encontrarás aquí te resultará muy pertinente, al finalizar sabrás qué brochas están diseñadas para aplicar base, sombras, rubor, contorno, corrector y todos aquellos productos que no pueden faltar en tu rutina de makeup.

Las brochas se convertirán en tus mejores aliadas, pues gracias a ellas tus maquillajes tendrán un aspecto mucho más profesional. Sus diversas formas y materiales hacen que la piel quede con un terminado uniforme y ni hablar de los efectos que logran en la zona de los ojos, iluminar, dar profundidad y definir está al alcance de unos cuantos pinceles, descubre cuáles son.

Se acercan fechas especiales, así que es la oportunidad perfecta para aprender, dejar volar la imaginación y darle vida a unos cuantos looks de infarto. Con el paso del tiempo te familiarizarás con las brochas y serás mucho más hábil al usarlas, ten presente que ¡todo es cuestión de práctica!