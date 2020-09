'Moda para miPáramo': una economía territorial fortalecida a través del arte y el diseño

View this post on Instagram

Nuestras artesanas ponen todo su cariño en la elaboración de maravillo collar diseñado por @olijewelry.co inspirado en las mariposas de nuestro páramo. Esta prenda genera una donación, que se hará efectiva en acciones para la preservación y restauración del ecosistema de alta montaña en el Páramo de Santurbán, demostrando que la innovación y la conservación del agua, son una oportunidad de desarrollo sostenible para las comunidades altoandinas. #sostenibilidad #moda #estilo #calidaddevida #agua #vida #medioambiente #ecologia #zalvamiparamo #paramodesanturban #accesorios #complementos #innovacion #collar