Luisa Fernanda W lanza su propia marca de maquillaje como parte de su nuevo emprendimiento

Para Luisa Fernanda W , nada es imposible, así lo ha demostrado la creadora digital que sigue paso a paso su nuevo camino de empresaria, esta vez con apuesta hacia la industria de la belleza; tras varios días de expectativa y dudas entre sus seguidores, el anuncio del lanzamiento de su propia marca de maquillaje fue toda una sorpresa, señalando así el inicio de varias actividades y proyectos en los que la colombiana estaría trabajando.

A través de sus redes sociales, la joven paisa en medio de alegría y ojos llorosos, explicó a sus fanáticos en qué consiste este prelanzamiento y cómo se iría desarrollando con el pasar de los días. Según confirmó, la línea cosmética inicia con un kit de maquillaje para los ojos, ‘First Eye Collection Kit’, que incluye productos clave para resaltar la mirada: delineador de cejas, máscara de pestañas a prueba de agua, plumón delineador de ojos y hasta lápiz para ojos.

“Para mí es un sueño anunciarles este proyecto por el cual he trabajado... ustedes no se imaginan cuánto tiempo. Quienes me siguen desde hace rato y ven mis tutoriales, saben lo exigente que soy a la hora de seleccionar mis productos porque, definitivamente, siempre busco uno que tenga una excelente calidad y eso precisamente es lo que logré en mi nueva línea”, comentó Luisa en su cuenta de Instagram.

"Así nació mi emprendimiento", la paisa además reveló detalles de la creación e inspiración para concretar su proyecto.

Por otro lado, añade la 'Influencer', este estreno viene por fases. Es decir, la presentación de los nuevos productos se irá dando uno por uno, dando el tiempo perfecto para quienes quieran conocer el maquillaje de la marca, que aún no tiene un nombre definitivo, sin mayor prisa. Además, por esta temporada de preventa, las primeras personas en apartar su pedido harán parte de ‘El Club W’, grupo de compradores con acceso a múltiples beneficios y regalos.

Hasta ahora, solamente está disponible el kit de ojos, que tiene un costo de $142000 COP, sin embargo, al encontrarse en la etapa de preventa, se ofrece al público un descuento de $43000 COP, dejando el primer producto de nueva marca de la celebridad en $99000 COP.

¿Qué más podremos esperar de este nuevo emprendimiento de la Youtuber?