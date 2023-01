Ella es Nathalia Gaviria, la diseñadora de J Balvin, Justin Bieber, Paris Hilton y Dilson Díaz de La Pestilencia

Nathalia Gaviria es una diseñadora colombiana que hilo a hilo ha tejido su carrera y que gracias a su perseverancia, pasión y disciplina ha logrado vestir a importantes artistas a nivel mundial.

Cantantes y celebridades de la talla de J Balvin, Paris Hilton, Janet Jackson, Alice Cooper, Justin Bieber, Nicki Minaj, Alejandra Guzmán, Carolina Guerra, Claudia Bahamón y su esposo Dilson Díaz, cantante de la banda de rock La Pestilencia han pasado por su costurero.

Su más reciente éxito fue diseñar el vestuario para el video 'Machika', de J Balvin que a la fecha supera los 30 millones de visitas en su canal oficial de YouTube.

Hablamos con Nathalia para conocer más a fondo su carrera, sus sueños y las metas a corto y mediano plazo.

¿Quién es Nathalia Gaviria y cuál es tu estilo?

Soy Diseñadora de modas nacida en Medellín, estudié diseñó de modas en La Salle College en Bogotá, me gradué en el año 2000. En el 2002 gané el concurso de diseño Bogotá Fashion y el premio fue una beca para hacer una especialización de Comercialización de la Moda en el Arts Institute de Miami.

En el 2003 Me mudé a Los Ángeles, ciudad que me abrió muchas puertas. Ahí pude abrir mi primera tienda de ropa y desde ahí he creado 2 líneas de ropa las cuales han tenido una muy buena aceptación en la ciudad. Actualmente, la tienda está ubicada en Melrose Av, en Los Ángeles.

¿Qué te inspiró a convertirte en diseñadora y cuál es tu trayectoria profesional?

Siempre me llamó la atención ver cómo la gente utiliza la ropa para expresar su personalidad. Se puede analizar mucho de una persona detallando que tiene puesto, casi hasta saber qué tipo de música escucha. Puedes ver si es una persona extrovertida o tímida, si le gusta sobresalir y ser notado o esconderse entre la multitud; obviamente no es una regla general, pero me gustó la idea de poder ser parte y ayudar a alguien a sentirse más cómodo y seguro con lo que tiene puesto, después de todo a quién no le gusta sentirse bien.

¿Cómo defines la marca Nathalia Gaviria?

Tengo dos líneas de ropa que son totalmente diferentes una es Nathalia Gaviria Black: Chic, Andrógena, estructurada, fácil de usar y misteriosa. La otra es NG Gold: irreverente, colorida, atrevida, chocante y con una ligera influencia punk.

¿Cómo definirías a la mujer y al hombre que lleva piezas de Nathalia Gaviria?

La mujer y el hombre que llevan puesto Nathalia Gaviria son personas muy seguras de sí mismas, con una personalidad fuerte y definida, no les da miedo experimentar y divertirse con la ropa. Les gusta ser notados y admirados.

¿Cómo conociste a J Balvin y de qué manera se dio la invitación para participar en el diseño del vestuario del video 'Machika'?

Fabio Acosta manager de J Balvin y uno de los mejores amigos de Dilson Díaz, mi esposo, trajo a la tienda a J Balvin hace unos dos o tres. Él compró algunas cosas que le gustaron y desde ahí se volvió cliente de la marca. Hace poco me contactaron para decirme que querían que yo les diseñara el vestuario del video. Álvaro (J Balvin) es una persona muy vanguardista en moda y sabe lo quiere y siempre estuvo muy pendiente de cada aspecto de su vestuario, el de sus bailarines y el de sus invitados.

¿Cuál era el concepto y la idea a transmitir en 'Machika'?

La sinopsis de J Balvin y su equipo fue:

"Hace 200 años la humanidad padeció una terrible epidemia y tan solo una minoría de personas lograron salvarse. Llega el día especial, el día del eclipse en el que las tres tribus sobrevivientes son llamadas a la tierra de Machika, una ciudad temporal, una urbe del futuro que hace su aparición cada 100 años en donde las tribus son invitadas a expresarse, a bailar y a liberar toda su energía".

Basada en este texto y en unos referentes de la película 'Madmax' comencé a elaborar los diseños y pues ya pueden ver el resultado en el video.

También has diseñado para Dilson Diaz, cantante de La Pestilencia ¿Cuál es la inspiración a la hora de diseñar para este cantante?

Con Dilson siempre trabajo el doble (risas), él es bastante particular en lo que le gusta y cómo se quiere ver. Casi siempre usa una paleta de colores muy básica: negro, rojo y blanco. No le gustan las piezas muy extravagantes, le gusta verse sobrio pero punk.

¿Para qué otros artistas has diseñado y cuáles están en la lista de sueños por cumplir?

Mi lista es bastante variada, de todos los estilos géneros y edades, entre ellos están: J Balvin, Anitta, Paris Hilton, Sean Combs (Puff Daddy), Michelle Rodriguez (2 fast 2 furious), George Clinton (Parliament Funkadelic), Janet Jackson, Alice Cooper, R Kelly, Justin Bieber, Nicki Minaj, Erykah Badu, Cara Delevingne (Valerian), Alejandra Guzmán, Carolina Guerra y Claudia Bahamón.

Entre mis sueños por cumplir faltan muchos, quizás de los más relevantes sería diseñar el vestuario para una película de época.

¿Cuáles son las telas y materiales claves de las piezas de Nathalia Gaviria?

Me gusta usar todo, pero enfatizo mucho en mezclar texturas. También amo la diversidad de los colores.

¿Tienes intenciones de abrir una tienda en Colombia?

Si claro, pero requiere de tiempo. ¡Me encantaría!

¿Cuál es la parte más gratificante de tu trabajo?

No lo siento como un trabajo. Lo más gratificante es pasar el tiempo haciendo lo que más me gusta, diseñar.

¿Concibes la moda como un arte o una industria?

Las dos. La moda es una industria, pero ciertos diseñadores la transforman en arte.

¿Cómo visualizas tu marca en los próximos años?

Quiero crecer y expandir mi marca a otros territorios. De hecho, estoy muy contenta porque me invitaron a mostrar mi nueva colección en la pasarela de Art Hearts Fashion durante el Fashion Week New York el 11 de febrero. Sin duda, será otra ventana a muchas oportunidades.

¿Qué consejo darle a las personas que sueñan en convertirse en un/a diseñador/a de modas?

El mayor consejo es la perseverancia, la pasión y la disciplina.

Para conocer más acerca de Nathalia Gaviria visita su página web y su cuenta de Instagram .

Por: Diego Báez - Periodista.

