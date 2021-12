¡Ups! Greeicy Rendón revela pequeños accidentes que ha tenido en el embarazo

¡Una mamá feliz! Desde el anuncio de su embarazo, Greeicy Rendón no ha dejado de ser noticia gracias a varias publicaciones que la cantante ha hecho, en donde se le ve radiante luciendo su barriguita. Sin embargo, los cambios que un bebé en camino conlleva no siempre son los más fácil, por lo que la artista en algunas ocasiones ha confesado sentirse abrumada por esta nueva etapa.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Los Besos’, ha comentado la sorpresa que ha sido el crecimiento de su panza, desde que a través de ‘Att: Amor’ , ella y su pareja, Mike Bahía , le informaron al mundo que se convertirán en padres, el volumen de su estómago aumentó de la noche a la mañana.

Además, los incómodos momentos ya empiezan a notarse. Hace unas horas, la caleña les contó a sus seguidores, que como está en espera de un nuevo ser, a cada rato siente que tiene que ir al baño, situación que es bastante normal en una mujer en su estado, pero que se le hace bastante cómico de contar.

En uno de esos imprevistos, Greeicy explicó, como en una de las ocasiones, simplemente se orinó y no pudo contener sus ganas. El sucedo lo comentó en sus historias de la red social, e inmediatamente se convirtió en noticia:

“Sentía ganas de orinar, pero lo normal de siempre. Me dio un estornudo y me oriné. Me oriné, con ese solo ‘achú’ me oriné. Y ya, pues a cambiarme”, contó entre risas la novia de Mike Bahía.

La intérprete de ‘Más fuerte’ aseguró que las ganas de orinar son tantas, que a los tres minutos de salir al baño ya siente que debe volver otra vez. Cosas que pasan durante la llegada de su anhelado bebé.