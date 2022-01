Rihanna espera su primer hijo con el rapero A$AP Rocky

La cantante barbadense Rihanna espera su primer hijo con su novio, el rapero A$AP Rocky, según informó recientemente la revista People. La estrella del pop fue fotografiada este fin de semana con su pareja por las frías calles de Nueva York luciendo un abrigo rosa con el vientre destapada y adornada con joyas.

La relación entre los artistas, ambos de 33 años, se conoció públicamente a finales de 2020 y, desde entonces, ambos habían expresado su deseo de ser padres. La autora de éxitos como 'Umbrella' o 'Diamonds' se había dejado ver estos días haciendo vida en la Gran Manzana, de donde es oriundo A$AP Rocky.

Rihanna es la artista musical femenina más rica del mundo y el año pasado entró en la lista de 'milmillonarios' de la revista Forbes gracias a sus negocios de moda y belleza. A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers, de ascendencia barbadense, ha sido premiado en varias ocasiones con los premios BET de hip hop y nominado a dos Grammys.

#EsTendencia: People reporta que @rihanna está embarazada 🤰 y espera su primer bebé junto a A$AP Rocky 🥰 pic.twitter.com/jsCrvh4Dr5 — 🦍 MUSICTRENDS 🦍 (@musictrendscol) January 31, 2022

La cantante reconectó con Mayers, con quien compartía una larga amistad, tras una colaboración publicitaria para su marca de belleza Fenty Skin en el verano de 2020, señalan medios locales. Previamente estuvo saliendo durante tres años con el empresario saudí Hassan Jameel, una relación que mantuvo muy alejada de los focos y que terminó a principios de 2020.

"Vengo a bendecir su timeline con la diosa de Rihanna embarazada", "el bebé de Rihanna enterándose que Rihanna es su mamá", "Rihanna embarazada es lo más tierno que verás hoy", "la idea de morirme y nacer reencarnada en el hijo de Rihanna no me suena para nada mal, la verdad", "Rihanna siendo Feliz y literalmente llena de vida me da emoción", "se viene discazo de Drake", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en Twitter.

Con información de: EFE

