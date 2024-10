Por una bacteria, Viña Machado y su hijo casi pierden la vida en el embarazo: "fue un doble milagro"

Viña Machado fue la invitada al nuevo episodio del podcast Sinceramente Cris con Cristina Estupiñán. En esta oportunidad, la reconocida actriz no solo se refirió a cómo administra su dinero para no verse afectada en la temporada de "vacas flacas", sino que también confesó que su vida corrió peligro, al igual que la de su hijo, cuando quedó embarazada de León.

Según informó, adquirió una bacteria cuando estuvo viviendo un tiempo en España debido al tipo de alimentación que llevaba, lo que eventualmente le cobró factura al llegar a Colombia.

"En todos los libros de maternidad te hablan de la listeria monocytogenes, es una bacteria que comemos todos porque la encontramos en la lechuga, en la fruta, en las verduras, en las cosas crudas como el pescado, el huevo, el queso... Y yo había procurado no comer nada de eso, pero en España qué hay, huevos rotos y gambas", explicó.

Viña Machado empezó a presentar un fuerte dolor de cabeza; sin embargo, al recurrir al doctor le dijeron que se trataba de una migraña gestacional. Con el paso del tiempo, y al ver que los fármacos que le recetaron no funcionaban, la mujer tuvo que asistir nuevamente al médico. Fue allí donde se vacunó sin siquiera percatarse del "combo que tenía".

Viña Machado y su hijo estuvieron a punto de perder la vida

"A las 26 semanas de embarazo, que son casi seis meses, a mí me da una trombosis en la cabeza porque tenía una bacteria que quería matar a León, entonces fue un doble milagro. Yo dije 'papá Dios, yo que toda la vida dije que no deseaba ser mamá y tú me mandas un hijo y este desafío tan berraco, yo no lo puedo creer", señaló.

Cabe aclarar que este hecho tuvo lugar cuando estaba peleada con su fe, por lo que tuvo que atravesar por un momento muy espiritual, pues todos estaban a la expectativa de si ella podría tener un aneurisma o si el bebé se mantendría con vida.

Afortunadamente, todo salió bien con el embarazo y Viña Machado pudo tener a su hijo. La noticia de la llegada del nuevo integrante de su familia la dio a conocer el 12 de octubre de 2016 a través de su cuenta oficial de Instagram.