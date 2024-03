Lorelei Tarón, esposa de Falcao, se sinceró con respecto a si tiene una niñera por cada hijo

Uno de los puntos que más llama la atención del matrimonio entre Falcao García y Lorelei Tarón es su anhelo por tener muchos hijos, algo que en la actualidad no es tan común en las parejas, por lo que siempre hay muchos comentarios alrededor de este tema, dado que los fanáticos de este par consideran que su objetivo es tener todo un equipo de fútbol.

En la actualidad, el deportista y la cantante argentina tienen cinco hijos, cuatro niñas y un niño, llamados: Dominique, Desirée, Annete, Jedidiah y Heaven. Cabe destacar que antes del último embarazo acababan de perder un bebé.

Te puede interesar: Falcao García respondió a las críticas por enviarle dinero a una vendedora ambulante en Venezuela

Frente a todo esto, los fanáticos de Lorelei Tarón y Falcao García tienen muchos cuestionamientos con respecto a cómo se desempeña esta familia, cómo se lleva a cabo la crianza y si en sus planes está seguir sumando integrantes.

Conoce más: Falcao García conmovió hasta las lágrimas a una joven venezolana: le regaló una gran suma de dinero



¿Lorelei Tarón tiene una niñera por cada hijo?

En medio de una dinámica a través de las historias de su cuenta de Instagram, Lorelei Tarón les pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, sin poner un motivo en específico, por lo cual hubo una gran variedad de inquietudes, todas con la intención de conocer un poco más sobre su vida personal, de la cual no suele hablar mucho ni tampoco realizar reveladoras publicaciones.

En modo de cuestionamiento, uno de sus seguidores le mencionó si era cierto que tiene una niñera por cada uno de sus hijos, razón por la que ella respondió: "la nana soy yo", dejando así en claro que ella es la encargada del cuidado de los pequeños y que no es cierto que tiene todo ese personal.

Lee también: Lorelei Tarón, esposa de Falcao, recibe duras críticas tras publicar una foto con su hijo, ¿por qué?

Publicidad

Lorelei Tarón dividió opiniones con respecto a que ella cuida de sus hijos

Esta declaración generó varios comentarios en los internautas, ya que por una parte algunos catalogaron esto como una maternidad deseada y algo que ella hace porque realmente quería tener hijos, mientras que otros afirmaron que Lorelei Tarón no iba a decir la verdad en este tema y que realmente posee a muchas personas trabajando para el cuidado de los pequeños que tiene con Falcao García.

"Es maternidad deseada", "obvio que no lo va a decir, pero debe de tener un batallón de empleados que le ayudan", "la gente se preocupa como si tuvieran que mantenerlos", "no entiendo por qué la gente asume que porque alguien tiene plata automáticamente tiene que tener empleados para todo", "debe tener empleadas que le ayuden con los oficios de la casa, pero no precisamente una nana", "debe tener nana hasta para ella misma", "eso no se lo cree ni ella misma", fueron ciertas reacciones de los usuarios en redes sociales.