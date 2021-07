Gal Gadot celebró el nacimiento de su tercera hija con hermosa foto familiar

La famosa intérprete de ‘La mujer Maravilla’ Gal Gadot compartió con sus seguidores una hermosa fotografía de su hija recién nacida Daniella.

Gadot decidió contar la noticia de su embarazo hasta hace unos meses con un post junto a su pareja y sus otras 2 hijas, con un corto mensaje sin revelar más detalles.

“Aquí vamos de nuevo”, escribió la artista en la publicación.

La actriz publicó en su cuenta de Instagram una instantánea posando junto a sus hijas Maya y Alma, quien carga muy emocionada a su nueva hermana, y su pareja Yaron Varson.

Con la tierna fotografía y un emotivo mensaje, Gadot manifestó estar muy agradecida con la llegada de su bebé y dijo que toda su familia estaba muy emocionada con darle la bienvenida.

Mi dulce familia, no podría estar más agradecida y feliz (y cansada) todos estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Daniella a nuestra familia. Les envío a todos amor y salud. Gal Gadot

Luego de revelar la noticia de la llegada de su hija, cientos de internautas comentaron y felicitaron a la artista, alcanzando en pocas horas más de 2 millones de likes.

“wow, eso es increíble, tan feliz por tu amor”, “felicitaciones querida familia Gadot Versano”, “bienvenida Daniella”, "¡Guau! La noticia más asombrosa, estoy muy contento por todos ustedes ¡Bienvenida dulce Daniella!”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

Por otro lado, en una reciente entrevista en el show ‘Live With Kelly and Ryan’, Gal Gadot reveló que espera tener una mejor experiencia con su tercera hija y no repetir errores que cometió durante su crianza, mejorando hábitos como el dormir, que según ella es el más complicado de manejar.

“Con Alma arruinamos completamente toda la rutina del sueño y cuando nació Maya pueden dormir toda la noche desde que tenía cinco meses…Vamos a seguir entrenándola y nos aseguramos de que ella disfrute dormir, siento que esta es la parte más difícil sobre la paternidad, la falta de sueño al estar cansados todo el tiempo”, explicó la actriz.