Epa Colombia no se quedó callada ante quienes aseguran que su hija podría tener una enfermedad

Desde que nació su hija Daphne Samara, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en el mundo del entretenimiento, se ha encargado de presumirla cada vez que tiene la oportunidad; por eso, es común que sus seguidores le dejen comentarios de felicitaciones por haber cumplido un sueño.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar también, pues al ver que la bebé se queda mirando puntos fijos o no parpadea lo “suficiente”, varios internautas han asegurado que podría padecer de alguna enfermedad, así que le recomiendan a la creadora de contenido digital visitar a un médico para que le haga su respectiva revisión.

Epa Colombia respondió a los ataques que recibe su hija

La empresaria de keratinas apareció en su cuenta oficial de Instagram para aclarar el tema y, un poco molesta por la situación, señaló que su pequeña se encuentra en excelente estado de salud.

“Tú sabes que no falta la india que dice ‘yo siento que no está viendo, ella no parpadea, no se mueve’. Es una niña que hasta el jueves 9 de mayo va a cumplir un mes y yo quise compartir esto con ustedes, entonces la gente ya no tiene qué inventar”, expresó en medio de la plataforma.

Del mismo modo, hizo énfasis en lo “bonito” que es traer al planeta niños deseados y, sobre todo, que les sirvan de motivación a los padres para salir adelante y luchar por sus sueños y así darles una mejor calidad de vida de la que ellos tuvieron.

La reacción ha dado mucho de qué hablar, ya que que, aunque los mensajes negativos continuaron, muchos fanáticos respaldaron su postura y agregaron que era justo defender a la recién nacida de aquellos que quieren buscar problemas.

“Yo sí quería que ella hablara de eso, tiene tanta razón”, “no está de más hacer un examen físico”, “Epita yo tuve tres y se movían demasiado. Te deseo lo mejor, Dios las bendiga”, “no es por malos, solo no nos pareció normal porque mi hijo se movía mucho a esa edad”, son algunas de las respuestas que se destacan.

Por el momento, la influencer no ha informado si sometió a Daphne Samara a algún tipo de examen para determinar si en realidad presenta una condición especial.