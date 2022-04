¡El bebé viene en camino! Greeicy Rendón reveló que está a pocas horas de dar a luz

La reconocida cantante Greeicy Rendón volvió a conmocionar a sus más de 20 millones de seguidores en Instagram, luego de que diera a conocer que está a pocas "horas" de dar a luz a su bebé. Pese a que ni ella ni Mike Bahía han revelado el sexo de su hijo, muchos internautas ya se han atrevido a asegurar que podría tratarse de un niño.

Mira también: ¿Confirmado? Greeicy Rendón y Mike Bahía habrían revelado el sexo de su bebé por accidente

Publicidad

“Estamos a la espera. Yo creo que… no sé… horas”, comentó la intérprete de 'Los Besos' en las historias de su cuenta personal. Aunque la noticia causó revuelo en Internet, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios es el hecho de que la vallecaucana no se encuentra en un hospital; por el contrario, parece estar en un estudio de grabación junto a sus maquilladores.

No te pierdas: ¡Al natural! Greeicy Rendón publicó unas fotos mostrando cómo luce su cuerpo con su barriguita

La dulce espera no solo es anhelada por la pareja y sus familiares, sino por múltiples personas que han seguido su historia de amor a través de las plataformas digitales; por eso, han aprovechado cada instante para apostar si va a ser una niña o, por el contrario, va a ser un niño.

"La cita a ciegas más hermosa de una mujer con su verdadero amor", "ella sí no duró nada embarazada, no como Evaluna que duró como 2 años", "es un niño, cuánto me gano si es niño", "se viene el niño", "que nazca sano", "qué emoción, la felicito, con toda la mejor energía", son algunos de los mensajes que se logran ver en redes sociales.

Publicidad