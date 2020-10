Con emotivo mensaje, Alejandra Buitrago anuncia su embarazo

La modelo y presentadora Alejandra Buitrago , sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram cuando, en medio de la celebración de su cumpleaños compartió la feliz noticia de su dulce espera.

Como un regalo adelantado, así definió la famosa su embarazo el cual reveló compartiendo un emotivo mensaje junto a la imagen de una ecografía en 3D donde se puede ver el perfil del bebé.

“Aquí les presento mi regalo de cumpleaños; se adelantó 4 meses!🎁👶🏻👧🏻✨Entre los mil cambios que esta pandemia trajo, ser mamá fue uno de esos (…)”dice parte del mensaje.

En su mensaje, Alejandra confesó que aunque ser mamá estaba entre sus planes, lo veía lejano por miedo a la maternidad, sin embargo, ahora que es una realidad trabajará fuerte para convertirse en la mejor mamá.

“Ser mamá siempre lo tuve en mis planes pero era algo que aún lo veía muy lejano, de hecho el tema me daba un poco de susto, pero ahora es una realidad! Por eso hoy estoy trabajando para el mejor proyecto de mi vida; ser mamá, y no cualquier mamá, sino la mejor, la mamá que no tuve presente y que quiero ser para mi hij@“, indicó.

La noticia de su embarazó tomó por sorpresa a todos sus seguidores, ya que, luego de su ruptura con el reguetonero J Balvin , la modelo ha sido muy reservada en cuanto su situación sentimental, tanto así que hasta el momento se desconoce el que sería el padre del bebé que viene en camino.