Bailando y ejercitándose: Greeicy Rendón mostró cómo le quedó el abdomen tras un mes de dar a luz

Luego de un mes de dar a luz a su pequeño bebé Kai , Greeicy Rendón volvió a aparecer en redes sociales, más específicamente en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 20 millones de seguidores. Pese a que ya se había mostrado en las historias, en esta oportunidad se dejó ver de cuerpo completo, poniendo fin a las especulaciones sobre cómo había quedado tras el parto.

En el video se logra ver a la caleña disfrutando de la música, bailando y esperando el momento para empezar su rutina de ejercicios. Además, dejó al descubierto su cara de agotamiento por las horas que ha permanecido despierta, señalando que aprovecha cada momento de descanso de su pequeño para invertir en su cuidado personal.

"Retomando, tengo una pereza (...) Aprovechando que le muchacho se nos durmió, pero apenas llore toca salir corriendo. Mucha charlanza y poco trabajo", comentó en medio de la plataforma.

Internautas elogiaron a Greeicy Rendón

La intérprete de 'Los Besos' recibió múltiples halagos tanto por ser sincera en Internet respecto a la maternidad como por el hecho de que ha logrado recuperar el cuerpo que tenía antes de quedar en estado de embarazo. Aunque evidentemente el tonificado abdomen tuvo que ser sustituido por el vientre que llevaría a Kai, la cantante tiene un aspecto sano y alegre, según los usuarios.

"Esas ojeras confirman el papel de madre los primeros meses", "ella es tan real, no como otras que solo se muestran cuando ya tiene de nuevo su cuerpo PERFECTO", "¡súper divina! Me encanta su naturalidad y sinceridad con todo ese proceso", "cómo si hubiera sido vientre prestado", son algunos de los mensajes que se leyeron.