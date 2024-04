Alina Lozano se realizó una muestra de sangre para comprobar su embarazo: este fue el resultado

Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron el pasado 26 de marzo, a través de sus redes sociales, que están esperando un hijo y mostraron el resultado que obtuvieron luego de que la actriz se realizara una prueba de embarazo de las que se venden en las farmacias, por lo que varios de sus seguidores quedaron escépticos frente a lo visto en dicho video.

Es por ello que el creador de contenido y su esposa no solo quisieron verificar si realmente ella está en la dulce espera, sino que el joven quería demostrarles a sus fanáticos que en serio van a tener un bebé, algo con lo que su pareja no estaba muy de acuerdo, debido a que no quiere que su matrimonio y su familia se base en los comentarios de los demás o con el sentido de andar comprobando todo lo que hacen.

¿Alina Lozano está embarazada?

Por medio de un video en sus redes, la actriz y Jim Velásquez registraron el momento en el que fueron a un laboratorio a recoger los resultados de la muestra de sangre que ella se realizó y sus primeras reacciones al ver que la prueba arrojó nuevamente un dictamen positivo, lo que dejaría en claro que está esperando un hijo.

Antes de esto, Alina Lozano hizo énfasis a su pareja en que: "no hay que demostrarle nada a nadie, somos personas, humanos", esto con el objetivo de que su felicidad, especialmente con esta noticia, no puede depender de lo que les digan sus seguidores.

Al conocer que la prueba era positiva, estos creadores de contenido se pusieron a llorar de la emoción y se abrazaron, puesto que esta fue la confirmación de un anhelo que llevan teniendo un tiempo atrás.

Cabe destacar que Alina Lozano ya había comentado que a pesar de que ya pasó por la menopausia, pudo quedar embarazada por un tratamiento de donación de óvulos y así gestar de manera natural.

Alina Lozano habla sobre su embarazo

Más allá de la felicidad de convertirse en madre, la actriz expresó lo que ha tenido que lidiar en rede sociales luego de revelar esta noticia públicamente: "yo me siento feliz, pero no sé cómo explicar la sensación. Decidimos mostrar todo lo que ha sucedido con nosotros como pareja y tenerle que estar respondiéndoles a las personas... de verdad hay cosas que dicen que sobrepasan".

A la vez, Alina Lozano dejó ver lo incómoda que se siente ante el juzgamiento de las personas y lo que debe lidiar por causa de su trabajo como creadora de contenido: "es estar muy contenta en medio de un gran aburrimiento, sintiéndome como que tengo que dar explicaciones y no quiero hacerlo".