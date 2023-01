Luly Bossa: cómo superar el reto de ser madre y padre a la vez

“No ha sido fácil. Tengo una bendición muy grande y es Mabel, la persona que me ha ayudado a criar a mis hijos. Ya va a cumplir 18 años conmigo. Tiene una linda relación con ellos y es muy especial esa conexión”.

Sin embargo, reconoce que sí hace falta la figura paterna, aunque por años creía lo contrario.

“Siempre pensé que las mujeres somos verracas, que podemos solas, pero la realidad es que el papá siempre va a hacer falta. No es lo ideal estar uno solo: se puede, pero no tener una figura paterna hace que todo sea diez veces más difícil. Y, sí, nosotras podemos salir adelante, lo logramos y no hay opción”.

