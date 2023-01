¡La sensación! El hermano de Justin Bieber fue el alma de la alfombra roja de los Grammy

El conocido cantante de pop llegó a la velada 58 de los premios Grammy en compañía de su hermano menor, Jaxon Bieber, niño que se robó el show por su particular forma de posar delante de los flashes.

Después de varias nominaciones, el artista de 21 ganó el premio a la mejor canción dance, gracias a ‘Where are you now’. Éxito que contó con la participación de los productores Diplo y Skrillex.

Bieber mostró su agradecimiento con la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense a través de las redes sociales donde expresó: “Beliebers... ¡Lo hicimos! Las quiero mucho. Ahora prepárense para el show", afirmó la estrella en su cuenta de Twitter.

Previo a la versión 58 de la entrega de los Grammy, Justin pertenecía al grupo de 18 artistas que hasta el momento no habían ganado el galardón del gramófono dorado.