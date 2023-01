Julian Beltrán tiene una colección de 170 gorras, una para cada momento especial

Desde muy pequeño, Julian Beltrán disfrutaba de utilizar gorras “A mí me empezaron a gustar desde que tenía uso de razón. Las usé bastante de pequeño y en mi adolescencia. En esa época, estaban de moda las de los equipos de béisbol y compraba una cada vez que podía”, cuenta Julián en una entrevista a la revista Vea.

Muchas de las gorras que tiene Beltrán en su colección son regalos de sus amigos y familiares

Publicidad

“Un día se me ocurrió pedirles a todos los que viajaban que me trajeran una del lugar que visitaran y creé, hace tres años, el hashtag #gorraspajulian. Ahí, subo la foto con la gorra y agradezco al donante”.

Para el actor es muy difícil tener una gorra favorita porque todas son importantes para él porque es como si fueran sus hijos, a todas las quiere por igual, pero si hay unas que usa mucho. Una de estas es la que le trajo su cuñada, la actriz Michelle Gutti, de México. “Es una de las que más uso, porque me identifico mucho con su acrónimo YOLO: You Only Live Once” (solo se vive una sola vez).

Lastimosamente a principio de año unos ladrones irrumpieron en su morada y no contentos con todos los costosos electrodomésticos que habían tomado se llevaron más de la mitad de su colección de gorras.

Julián no puede recordar bien cuál fue la primera gorra que le dieron, pero sí agradece a cada uno de sus amigos las que le han obsequiado. “Lo bueno de esta colección es que la gente que me conoce y conoce la causa me dicen: ‘Oiga, le voy a conseguir una gorra'”.

Publicidad