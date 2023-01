Increíble: estos son los talentos escondidos de Melissa Cáceres, Betty en La Niña

Desde los 10 años, Melissa Cáceres reveló su talento a su madre, Marly Vanegas, cuando empezó a cantar con una voz prodigiosa. Sin embargo, ni ella misma imaginaba que sabía cantar y asegura que ni siquiera le gustaba.

Este talento escondido fue demostrado al máximo en su paso por La Voz Kids, cuando Melissa salió al escenario cantando un tema en inglés, lo curioso es que nunca había recibido clases de canto. Allí fue bautizada como Chikita Soul.

A pesar de no haber ganado el concurso, tiempo después apareció como Fabiola Calle en la serie de Caracol Televisión de Las Hermanitas Calle. Este fue su salto a la actuación y pronto fue llamada para interpretar a una de las hermanas de Belky en La Niña.

El canto y la actuación no son sus únicos talentos. Melissa además juega golf como requisito de su colegio y no lo hace nada mal, habla inglés y mandarín, baila zumba y toca el piano. Uno de sus más grandes sueños es ser una estrella de Hollywood y conocer a Will Smith.