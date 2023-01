Fotos: ¡Pobre angelito! este es el radical cambio físico de Macaulay Culkin

Macaulay Culkin: "La fama no me importa ahora, hoy soy muy feliz"

Por su aspecto desgreñado y poco formal, muchos medios internacionales han informado a través de los años que la vida de Macaulay Culkin (actor de Mi pobre angelito) iba en picada por su adicción a las drogas. Sin embargo, él mismo lo ha desmentido, en la primera entrevista que concede en 10 años.

No le interesa la fama, ni Hollywood, pero tiene que vivir escondiéndose de la sociedad que lo señala sin saber y que critica sin pensar. Vive entre Nueva York y París y reconoce que en las madrugadas sale a caminar para que nadie lo moleste.

"No vuelvo mi espalda a la fama, no la quiero. Los paparazis vienen detrás de mí porque no me vendo", dijo en una entrevista exclusiva al diario The Guardian.

De cierta manera, la fama le robó su juventud y ahora a sus 35 años está retomando cosas de su vida que considera esenciales y dándose lujos como dormir hasta tarde.

"Se me ha permitido convertirme en la persona que soy, así que no cambiaría nada. No tener que hacer nada para mi cena, financieramente, me permite ir a cada concierto como si fuera el último", añadió.

Aseguró también que no es cierto que gastara 6 mil dólares al mes en heroína.

"En realidad, estoy muy en paz últimamente. Puedo debatir con la gente y mi ritmo cardíaco nunca cambia. Culkin es ingenioso y afable. Es curioso, pero distante. Si quieres entrar en una discusión con un artista, pregúntale qué es el arte”, expresó el artista, quien ahora se dedica a la pintura, la escritura, la composición y el canto.

Su última película fue en el 2004, en ese momento anunció que se retiraba de la pantalla porque estaba cansado de ser una estrella infantil. Ahora, tiene una participación especial en "Adam Green Aladdin".

