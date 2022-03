"Yo no soy su mujer": Aida Victoria se pronunció sobre las críticas hacia ella y Yeferson Cossio

¡Se defiende! Aida Victoria se pronunció en sus redes sociales por un "malentendido" entre ella y el influenciador digital Yeferson Cossio al momento que se filtró un video, donde se ve a ella y al hombre bastante cercanos y en confianza. Los rumores de las plataformas digitales aseguran que se trata de una infidelidad hacia su exnovia, Jenn Muriel, por lo que Merlano decidió explicar su punto de vista en cómo sucedió todo.

"Yo no soy la mujer de Cossio, ni la nueva novia. La gente no es reemplazable como para que estén diciendo cosas que no son (...) Cada quien decide si se siente preparado para salir con alguien al día, a los dos, a la semana, al mes o al año"; fueron algunas de las fuertes declaraciones que la creadora de contenido expresó en un video subido a su cuenta de Instagram, en donde ya completa los 2.8 millones de seguidores.

Publicidad

Mira en contexto: ¿Estrategia? Yeferson Cossio y Jenn Muriel no estarían separados según un rumor

"¿Estuvo mal que yo saliera con él estando soltero?", cuestiona reiteradamente Merlano.

Publicidad

"A mí la plata no me interesa, y yo plata tengo porque yo trabajo mis cosas", confesó casi al finalizar su defensa digital, haciendo referencia a que "no necesita de ningún hombre para sobrellevar su vida personal, y que en todas sus relaciones se ha sabido comportar en cuanto a temas económicos", puesto que varias personas han especulado que estaría intentando tener algo con Cossio por interés.

Mira el video completo aquí:

Publicidad

"Si me quieren lapidar, adelante, siempre y cuando haya una razón de peso", fue el texto que acompañó a la publicación de la mujer de 22 años. El contenido hecho público ya superó el millón de visualizaciones y más de 15 mil comentarios, en donde diferentes usuarios comentan opiniones diversas sobre si están o no de acuerdo con Merlano: "no entiendo las explicaciones de la vida privada...", "como no éramos amigas no le debo lealtad.. ¿y dónde queda tanta "sororidad" que vendes en tus redes? 🥱".