Yina Calderón se ganó tremendo regaño de su papá por tatuarse un Pokemón: Lo confundió con un sapo

La reconocida Dj. de guaracha e influenciadora Yina Calderón sigue dando de que hablar en las plataformas digitales, pues recientemente compartió con sus seguidores el regaño que le dio su padre al descubrir que se había hecho un nuevo tatuaje en el cuerpo.

Para nadie es un secreto que Calderón es una amante de este tipo de figuras, lo que la ha llevado a lucirlas en diferentes zonas como los brazos, las piernas, el abdomen y hasta el mismísimo rostro.

En esta oportunidad, la artista decidió tatuarse un Pokemón al que considera que se parece mucho y al que le tiene gran afecto desde tiempo atrás.

“¿Por qué Bulbasaur? Bueno, uno, porque yo amo a Pokémon, amo a muchos muñequitos, me gusta y me encanta tatuármelos, y Bulbasaur porque era el más malgeniado, era tímido, pero cuando le tocaba guerreársela por Ash, lo hacía, cero hipócrita, al que le caía bien se le acercaba y al que no, no… Como yo”, explicó.

Lo cierto es que la noticia llegó a oídos de su padre, quien se apresuró a demostrarle su desacuerdo por medio de unos mensajes de WhatsApp. En la grabación, se logra escuchar las notas de voz que le envió en donde le expresaba, un poco enojado, que no podía creer que se había hecho otra figura.

“¿Otro tatuaje o qué? Ojo con eso, ese montón de tatuajes, no faltaba más. Póngaselos en las narices también, mándeselas a cortar, pero mire. Me dio una cólera… Es como un sapo”, expresó.

Calderón tomó con muy buen sentido del humor el regaño no precisamente por lo que le dijo su progenitor, sino porque confundió a uno de sus personajes favoritos con un sapo, pues el color y la forma podría llegar a despistar a quienes no son conocedores del tema.

Finalmente, Yina mostró el tatuaje y preguntó con un tono de voz divertido quién había sido la persona que le fue con la información a su papá, pues logró su objetivo de que le llamaran la atención por la nueva idea que tuvo.

Por su parte, los usuarios han dividido opiniones, pues mientras unos halagan la figura, otros señalan que tiene demasiadas en el cuerpo.