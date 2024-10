Yina Calderón inició proceso para taparse su tatuaje de Bart Simpson con "una técnica europea"

La creadora de contenido digital Yina Calderón llamó la atención de sus miles de seguidores en Instagram al dar a conocer que quiere borrarse uno de sus tatuajes más característicos. Se trata de la figura que tiene en el cuello de Bart Simpson, el icónico personaje de Los Simpson con el que se siente identificada. La empresaria acudió a un conocido especialista en el tema para que usara una innovadora técnica que le ayudará a deshacerse más rápido de la tinta.

Cómo se borrará su tatuaje Yina Calderón

Calderón compartió un video en el que se le observa llegando al estudio y acostándose en la camilla para que el experto limpiara la zona en la que realizaría el procedimiento y que aplicara el pigmento. Según se pudo observar en la grabación, la joven no se mostró adolorida, pues conversó durante varios minutos con el hombre y hasta se rio de algunos comentarios.

"Volvió mi amigo David de Europa y trajo un pigmento y una técnica especial para tapar tatuajes. Al Bart Simpson no se le puede colocar láser como lo estoy haciendo con mi rostro porque solo quita los que son a blanco y negro", explicó en el clip.

Asimismo, informó que su idea no es dejar su piel libre de sustancias, sino por el contrario hacerse otro en la misma área; sin embargo, aclaró que esto no iba a se posible si seguía luciendo el dibujo de la caricatura.

"Miren con tan solo una sesión cómo se tapa (...) En la segunda ya no va a estar y todo gracias a mi David", finalizó.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, dado que muchos han criticado su decisión: "se quitó ese feo y ahora salió con que se quiere realizar otro", "¿qué químicos tendrá ese nuevo tratamiento y cuáles serán sus consecuencias con el tiempo?", "cuánto costará la sesión", son una parte de los mensajes que se destacaron.

Estos no fueron los únicos comentarios que llamaron la atención, ya que varios internautas aprovecharon para desmentir su información, asegurando que hay otro tipos de láser más fuertes que pueden borrar progresivamente estos efectos que ya no son del agrado de los pacientes.