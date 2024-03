Yina Calderón decidió quitarse los tatuajes de su cara y así se ve con su nueva apariencia

Sin duda, una de las influenciadoras más controvertidas de Colombia es Yina Calderón, es usual que se convierta en noticia debido a sus publicaciones en redes sociales, personalidad e incluso gracias a la forma en la que actúa y lo que dice.

En diferentes ocasiones su cuenta de Instagram ha sido cerrada por la plataforma a causa del contenido que comparte, sin embargo, parece que esto no ha cambiado la manera en la que crea sus publicaciones, pues continúa motivando los comentarios de los usuarios de Internet, no obstante, ahora tiene su perfil privado.

Recientemente, la creadora de contenido reveló en sus redes que borraría los tatuajes que se realizó en el rostro hace un tiempo. Vale la pena resaltar que tiene una palabra rodeando una de sus cejas, una figura sobre su nariz, estrellas y una rosa en sus pómulos.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la influenciadora mostró uno de sus looks para asistir al Festival Estéreo Picnic y allí los usuarios de Internet se refirieron a su cambio de imagen, pues durante el 2024 ha alterado su estilo, además, mencionaron la nueva apariencia de su rostro.

Lo cierto es que el proceso láser aún no ha terminado, sin embargo, con el maquillaje que utiliza se puede ver cómo quedará cuando ya no tenga ninguna de estas marcas. La situación ha generado comentarios y entre estos los internautas la felicitan por tomar la decisión de eliminarlos: “Qué bien que se haya quitado los tatuajes de la cara, tiene un rostro bonito para que lo dañara con esas rayas”, se lee en uno de los mensajes.

Cirugías de Yina Calderón

Otro tema que inevitablemente ha recibido comentarios debido a estas publicaciones es su cuerpo, pues desde que inició el año, la influenciadora aseguró que se dedicaría a hacer ejercicio y parece que ha cumplido su promesa.

A pesar de esto, varios comentan los resultados que han tenido sus intervenciones quirúrgicas, como la liposucción y la operación en la que, supuestamente, retiró dos de sus costillas para que se marcara su cintura, el tema divide opiniones y aunque algunos admiran su figura, otros resaltan los errores que ha presentado.

Vale la pena mencionar también la cirugía más complicada que ha tenido, se trata de una intervención en los glúteos debido a los biopolímeros que se había inyectado, inicialmente Calderón no quería retirarse sus implantes de cola y esto causó dificultades adicionales por los que después se sometió a un recorte con el que tuvo muchos problemas al cicatrizar.

