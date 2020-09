Yeison Jiménez rompe el silencio y aclara si existe una enemistad con Jessi Uribe

Jessi Uribe y Yeison Jiménez son dos de los cantantes de música popular más importantes de Colombia y Latinoamérica, pues siempre sus canciones se están peleando los primeros lugares para ser las más exitosas, lo que ha hecho pensar a sus seguidores que puede existir una rivalidad entre los colegas.

Recientemente, Yeison Jiménez realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para compartir un poco más con su comunidad de fanáticos, quienes aprovecharon para interrogarlo sobre cómo es su relación con Jessi Uribe y si pronto sacarán una canción juntos.

Ante la insistencia sobre el tema, el artista popular decidió responder y aclarar las dudas de los internautas, pues al parecer no le agradaron mucho los rumores sobre una posible enmistad luego de que le preguntaran si están “agarrados”, por lo que respondió “no sé por qué dicen eso. Me decían lo mismo cuando Alzate estaba fuerte, cuando estaba John Alex, con Pipe. No, que yo sepa no, por mi parte no”

Tras aclarar cómo es la relación con su colega, el artista aprovechó para también resaltar el talento de Jessi.