Yeferson Cossio dividió opiniones al revelar que su nuevo auto tuvo un valor de diez dígitos

Como parte de su "auto regalo de cumpleaños", el influenciador Yeferson Cossio compró un auto McLaren 720s, que ha desatado múltiples cometarios en redes sociales. Ante las críticas, decidió dar a conocer el desorbitante valor compuesto por diez dígitos que tuvo que cancelar y aprovechó para responderles a algunos haters.

"La platica del Método Cossio", fue uno de los mensajes que se leyeron en su publicación, haciendo referencia al curso en línea que ofertó el creador de contenido para aprender a crecer exponencialmente en redes sociales; sin embargo, el joven aseguró que el dinero recogido de dicha fuente está siendo destinado para otras cosas.

"La plata del método se está usando para la construcción de mi fundación, pero gracias por el comentario, eso me ayuda a tener más dinero, aunque deberías usar tu tiempo haciendo tu propio dinero y no sufriendo por el ajeno (...) Aquí te dejo este dato para que sufras un poquito más: el carro me valió 2 mil 156 millones de pesos", comentó en medio de la red social.

Finalmente, Cossio volvió a hacer hincapié en la necesidad de centrarse en los negocios propios que en el de las personas que trabajan con las redes sociales, recordando que entre más comentarios negativos o vistas reciban, mayor es la ganancia que obtienen en sus respectivas cuentas bancarias.

