Yeferson Cossio dejó sorprendidos a sus seguidores tras mostrar su nueva y exótica mascota

Yeferson Cossio últimamente ha dado mucho de que hablar entre sus seguidores por su amor hacia los animales y por todos los inigualables gestos que ha tenido con estos pequeños seres, pues ellos no tienen voz y el influenciador se ha convertido en un gran aliado para estos.

Esta vez, Cossio dejó a sus seguidores sorprendido, pues les reveló que adopto a una nueva mascota y recibió todo tipo de comentarios respecto al animal. Se trata de un pequeño erizo albino que el paisa acogió para ser parte de su familia.

"Les presento a Kurapika, mi nuevo hijo, adopté este pequeño bebé. Como todos en mi amplia familia, él sufrió un montón, pero ahora tendrá la mejor vida que un erizo pueda tener”, aseguró Cossio.

El influcer no solo impactó a sus fanáticos con la llegada del nuevo miembro de su familia, sino también mostró la reacción que tuvo su novia Jennifer Muriel al conocer al pequeño erizo.

“Él, por múltiples causas, incluyendo su albinismo, no puede vivir en el exterior, no duraría ni un día, pero aquí va a estar muy bien. No solo se salvan vidas de perros, gatos, caballos, etc. Todas las vidas valen lo mismo y se respetan por igual”, argumentó el paisa en la publicación.

Los comentarios no se quedaron atrás, pues en el post que el oriundo de Medellín publicó, se puede ver una fotografía donde el animal hizo sus necesidades en la cama del joven.

“Yo tuve uno rescatado y son hermosos”, “adoptaste a Kurapika de Hunterxhunter?”, “hola! Debes tener cuidado con los hilos que desprenden las telas, se les enreda en los dientes y se lastiman sin que uno se dé cuenta. Lo digo por experiencia propia”, “Que bien que fomente ese amor por los animales de cualquier especie Se necesitan más jóvenes como tú”, “por qué dejas que se haga popo en tu cama?”.