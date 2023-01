Yailin La Más Viral preocupa a sus seguidores luego de publicar una foto en una clínica

Yailin La Más Viral y Anuel AA iniciaron su relación a finales del 2021 tras varios rumores de que estaban juntos. La historia de amor de los dos cantantes inició a través de Instagram, cuando él le escribió: "yo ya sabía quién era ella, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón", comentó el cantante en una entrevista para People en español.

Luego de su boda, Yailini y Anuel AA dieron a conocer en sus redes sociales que estaban esperando a su prima hija, quien se llamará Cayetana, en alusión a un personaje de la película favorita del cantante. Los futuros padres sufrieron un gran susto, debido de que se encontraban aterrizando en México y el parabrisas de su avión personal se rompió, creando un momento angustiante para la pareja.

Recientemente, la cantante dominica creó fuertes rumores de que se encuentra a punto de dar a luz a su hija, luego de que el pasado 8 de enero, por medio de su cuenta de Instagram, publicara una historia donde se ve que está en la camilla de una clínica con un catéter en la mano.

Aunque en noviembre el puertoriqueño contó que ella solo tendría ocho meses de embarazo, sus seguidores descartaron la idea de que se encontrara hospitalizada por esa razón. Sin embargo, una fuente muy cercana a los cantantes informó que ella se encuentra bien. Por el momento, Yailin La Más Viral y su esposo, Anuel AA, no han salido a dar declaraciones sobre cómo se encuentra ella respecto a su estado de salud.