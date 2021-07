¿Y Shannon de Lima?: Marc Anthony y James Rodríguez fueron captados muy cerca

El futbolista colombiano James Rodríguez y el cantante estadounidense Marc Antony fueron captados muy cerca en la ciudad de New York mientras disfrutaban de un partido de béisbol, pero lo que más generó intriga entre todos los internautas es la ausencia de la novia de James, Shannon de Lima que además es la ex del intérprete de ‘Vivir mi vida’.

Aunque la modelo no acompañó al futbolista en el partido de la MLB y, según algunos rumores, la pareja no ha compartido durante estas vacaciones en las que Rodríguez no fue convocado para jugar en la Copa América , no se sabe si Lima y Rodríguez continúan juntos.

En la fotografía publicada por la MLB en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a los famosos compartiendo el mismo palco que es preparado para las estrellas durante los partidos, donde también se encontraba el jugador de la NBA Kevin Durant.

El post encendió las redes y se llenó de comentarios sobre el encuentro de las celebridades, pues no se esperaban que el famoso jugador de fútbol estuviera allí.

“James Rodríguez y Marc Anthony en la misma imagen”, “Alguien más se fija en James Rodríguez”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Pese a que en las imágenes se ven compartiendo en el mismo lugar, se desconoce si el exesposo de Shanon de Lima y el jugador del Everton tuvieron alguna conversación o cruzaron algunas palabras.

Por su parte, Rodríguez compartió en sus redes una fotografía muy feliz junto al jugador de la NBA, mientras Antony solo aparece en la fotografía del encuentro.

Vale la pena recordar que el cantante de salsa tuvo una relación con la bella modelo durante tres años y luego de dos años de casados, en 2016 decidieron terminar con su relación, por ahora Shanon de Lima y James dejan a la expectativa a todos sus seguidores de lo que sucede con su relación.