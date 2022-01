Video: Kevin Roldán prestó su lujoso Lamborghini y el vehículo causó accidente de tránsito

“Me quedó de moraleja no volver a prestar mis cosas”, el cantante de reguetón y compositor musical Kevin Roldán dio explicaciones a través de sus redes sociales sobre un incidente que se presentó hace un par de días con uno de sus lujosos vehículos, en este caso, un Lamborghini negro, al estrellarse cerca a un aeropuerto en Antioquia. El artista aclaró que no tuvo nada que ver, puesto que lo había prestado a uno de los miembros de su equipo.

En su cuenta de Instagram, en donde ya cuenta con 10 millones de seguidores, Roldán le explicó a sus seguidores los hechos que implicaban a su lujoso carro, debido a que horas después de conocerse en pequeño choque, los internautas no dudaron en acusar al intérprete de ‘Hasta abajo’ de ser el causante de la situación.

“No soy de aclarar chismes ni nada por el estilo, pero ya estoy cansado de esto”, dijo inicialmente Kevin en las historias de su perfil personal, y seguido de esto, confirmó que ninguno de los involucrados resultó herido, por el contrario, se encuentran en buenas condiciones de salud.

Por otro lado, reveló que su mamá, Yeimy Velasco, al enterarse del accidente, lo llamó asustada, llorando, pidiendo por su bienestar. Claramente, el reguetonero la tranquilizó a ella y sus seres queridos al decir que él no tuvo nada que ver, y que quien estaba frente al volante era 'Felipe', parte del equipo artístico.

“Gracias a Dios no se le dañó la integridad a nadie. Yo creo que esto es lo más importante, mi gente, no sé por qué tanto chisme y tanta bobada por un carro, es solo un carro”, comentó el caleño con franqueza. Asimismo, indicó que una de las posibles razones, es que “la gente no está tan acostumbrada a carros de tanta potencia”, y que no volverá a prestar vehículos de alta gama.

No obstante, invitó a los usuarios en redes sociales a olvidar lo ocurrido y “pasar de página”.