Video: J Balvin es ingresado de urgencias a la clínica por problemas de salud

Causando preocupación entre sus fanáticos y amigos cercanos, el cantante de música urbana J Balvin es ingresado de última hora a una clínica por algunas complicaciones de salud. A través de sus redes sociales, el artista se mostró en una camilla médica inyectado con suero, momentos después explicó las razones que lo pusieron en esa situación.

Debido a largas jornadas por estar al pendiente del diagnóstico de su mamá, Alba Mery Balvin, el reguetonero confesó que había pasado varias noches sin dormir, y que por recomendaciones médicas debe guardar reposo y mantenerse hidratado.

Publicidad

Mira en contexto: Alba Mery Balvin, mamá de J Balvin, tuvo que ser ingresada de urgencias a UCI por COVID-19

"Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir, no es nada grave, estoy bien", comentó el intérprete de 'Mi Gente' en las historias de su cuenta de Instagram, en donde ya tiene más de 50 millones de seguidores.

Publicidad

Seguido de esto, el antioqueño de 36 años resaltó que su verdadero motivo de preocupación es su madre: "aquí lo que importa es mi mamá, gracias a todos", puesto que varios de sus fans se habrían mostrado alarmados por ver a Balvin internado.

Por otro lado, han sido varios días de incertidumbre para José y su familia, pese a que el cuerpo médico que atiende a su familiar dijo en entrevista para Noticias Caracol que ha presentado “en las últimas horas una leve mejoría”. Asimismo, explicó que la mujer está recibiendo los cuidados necesarios y el tratamiento adecuado para pronto ser dada de alta.

Publicidad

Te puede interesar: J Balvin no tendrá que retractarse por su polémica canción 'Perra'

Publicidad

Además, en su mismo perfil personal, el paisa mostró una fotografía en donde tiene entrelazada su mano con la de su madre y añadió que este difícil momento es para tener empatía por cualquier otra persona que esté pasando por algo similar: "otra noche más. Más oraciones y oraciones por todos los que están pasando por algo parecido".

Publicidad



No obstante, desde su pronunciamiento en diferentes plataformas digitales, el cantante ha recibido por parte de miles de personas mensajes de aliento y apoyo frente a la recuperación de doña Alba, de quien esperan ver avances próximamente:

“No es fácil tener un ser querido en delicado estado de salud, fuerza para ellos y para aquellos que están dando la batalla”, “es una prueba dura pero confiando en Dios que saldrán victoriosos”, “mucha fuerza y fe”, comentan algunos internautas.