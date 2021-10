Video en redes sociales aumenta rumores de supuesto embarazo de Greeicy Rendón

Greeicy Rendón lleva varios días siendo viral en redes por fotos y videos en los cuales se evidenciaría que la caleña estaría embarazada de su pareja, el cantante Mike Bahía . No obstante, por el momento ninguno se ha pronunciado respecto al tema.

Mike y Greeicy están catalogados como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pues llevan varios años juntos y viven en una finca de ensueño, llena de animales como vacas, gatos y perros, los cuales muestran por medio de sus redes sociales, al igual que el gran amor que hay entre los dos.

Por otro lado, la artista había publicado en su Instagram, en donde tiene más de 18 millones de seguidores, que iba a empezar una gira musical por Estados Unidos . Cuando se encontraba a pocos minutos de empezar su concierto en Los Ángeles, California, la intérprete de ‘Más Fuerte’ compartió un video cantando y bailando una canción de salsa mientras se arreglaba.

Tras este clip, los comentarios frente a su físico aumentaron los rumores de un supuesto embarazo, pues muchos aseguraron que Rendón siempre ha tenido el abdomen marcado, pero se le notaba un poco más pronunciado.

La novia de Mike Bahía apareció bailando con sus clásicos pasos, con un labial rosa fuerte, un top negro y un pantalón gris abierto en la parte del abdomen.

“Ya uno no tiene derecho a engordar un poquito”, “La verdad sí se le nota, aunque sea una mujer delgada, ella tenía el abdomen marcado y ahora no tiene nada de eso, hasta el ombligo lo tiene diferente... Me alegra muchísimo por ellos dos, son una pareja divina”, “Qué bueno. Ojalá y sea cierto y más si ella así lo desea”, estos fueron algunos comentarios que dejaron sus seguidores en el video.

Otra de las pruebas fuertes fue una foto que publicó su amiga Lina Tejeiro, en la cual la está abrazando y le tiene la mano en el estómago mientras posan.

Por ahora, sus fanáticos están esperando que alguno de los dos se pronuncie frente a los rumores y aclare la situación.