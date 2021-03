¡Una abuela muy regia! Lorna Cepeda le dio la bienvenida a su nieta a los 50 años

Con dos fotografías, la actriz colombiana Lorna Cepeda presentó a sus 1.4 millones de seguidores en Instagram a la nueva integrante de su hogar. La publicación enterneció a más de uno que no dudaron en enviar emotivos mensajes de felicitaciones por la gran noticia.

"¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela?", comentó Cepeda junto a dos fotografías. En la primera se puede observar a la actriz sonriendo mientras carga a la pequeña bebé y, en la segunda, se logra ver la diminuta mano de la recién nacida cogiendo uno de sus dedos.

La publicación ya reúne más de ciento cuarenta mil 'me gusta' y alrededor de mil quinientos comentarios, entre los que se destacan: "Felicitaciones", "Estás radiante, qué dicha", "Qué felicidad, que viva la vida y que vivan las abuelitas. Felicitaciones a toda la familia", entre otros mensajes.

Cepeda, aprovechó también el espacio para agradecer enormemente a Daniela Paz, su hija menor, y a Juan casas, su yerno, por darle la oportunidad de compartir con la pequeña. Cabe resaltar que la noticia del embarazo se dio el pasado 5 de diciembre a través de su cuenta de Instagram, justo cuando su hija se encontraba de cumpleaños.

"Lo que siento de verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección por esta chiquita que me ha hecho la vida con más colores. (Mi cara de boba me delata)", finalizó la actriz.

Lorna no se ha pronunciado más en sus redes sociales para dar a conocer la fecha del nacimiento o el nombre de la bebé, de manera que todos sus seguidores deberán permanecer atentos a sus publicaciones para no perderse ningún detalle de la feliz llegada de la pequeña.