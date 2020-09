Tras sospechoso mensaje, Tatán Mejía aclara rumores sobre supuesta crisis con Maleja

Para nadie es un secreto que Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una de las parejas más famosas de las redes sociales, pues constantemente comparten los momentos más especiales de su relación y hacen cómplices a sus seguidores de su día a día como familia junto a Guadalupe y Macarena.

Pese a la admirada relación que llevan el motociclista y la actriz, recientemente Tatán dio de qué hablar, generó especulaciones y preocupación entre los admiradores de su matrimonio, ya que compartió una foto junto a Maleja, no obstante, la acompañó de un sospechoso mensaje que confundió a más de uno.

“Hay personas que son el viaje, no el destino (disfruta el camino que es eterno y no la meta que es fugaz)”, escribió Mejía en la publicación, a lo que sus seguidores comentaron: “Enga ponganse se serios... Donde este par terminen lo siguiente es el maya disléxico que escribió 2012 en vez de 2021 😰”, “Creo que no es la mejor frase”, “Entonces solo es parte de tu viaje y no tu destino?”, “¿Terminaron?”.

Ante los comentarios y especulaciones de sus seguidores, el deportista decidió romper el silencio y aclarar la situación por medio de sus historias de Instagram, asegurando que no se van a separar ni están pelenado. Además, también explicó que esta frase se relaciona con un tatuaje que él tiene.

“Para nosotros esto ha sido un viaje, mucha gente cree que lo importante es conseguir, pero cuando consigues a alguien, apenas el viaje comienza y en lo que uno menos debe pensar es que esa persona sea el destino. Es una frase para nosotros de cómo ha sido nuestra relación tratando de que esto siempre sea viaje, sea un parche, sea una aventura, que todos los días sean diferentes, que pueda uno compartir con el amor de la vida… y cuando uno se va de viaje la pasa bien y cuando vuelve se acabó esa felicidad”, expresó Tatán Mejía.