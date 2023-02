Tini Stoessel negó conocer o ser amiga de Clara Chía, la actual novia de Piqué

Desde que inició la controversial relación de Piqué con Clara Chía , la argentina Tini Stoessel también estuvo en el ojo del huracán, luego de que circulara un video en la plataforma de TikTok en el que se le ve con una joven rubia que está de espalda y que coincide con el aspecto de la novia del exfutbolista.

Esto pasó cuando Tini se encontraba paseando con el campeón del mundo Rodrigo De Paul , celebrando su victoria y recuperando el tiempo juntos luego del Mundial de Qatar 2022. Ante este rumor la intérprete de 'La niña de la escuela' aclaró los rumores.

En una entrevista para el programa 'Sale el sol', se le preguntó a Tini Stoessel si conocía o sabía quién era Clara, a lo que ella hace referencia de que no, que nunca ha compartido con ella: "¿Clara Chía? ¿Estamos hablando de la actual novia de Piqué?...No, no la conozco, la verdad, no tengo ni idea".

Así mismo, en medio de la confusión, resalta que debieron confundirla con Jose, quien es una amiga que trabaja con ella en su equipo y la estaba acompañando ese día.

La artista también habló sobre las polémicas que siempre se crean en dicha plataforma alrededor de ella: "En TikTok se arman muchas historias, pero muchas son mentira".

Tini Stoessel, quien está actualmente en una gira por diferentes países, se encuentra muy feliz y enamorada de su novio De Paul, con quien consolidan una de las parejas del momento más importantes de la farándula, pues desde que iniciaron su noviazgo han mostrado su gran amor.

En las redes sociales de cada uno se ven muy enamorados y el futbolista demuestra que es un gran fan de la música de su novia, es por eso que en el estreno de la canción 'Muñecas', de Tini con La Joaqui y con el famoso DJ estadounidense Steve Aoki, se reflejó muy emocionado siguiendo la coreografía del tema.

La argentina está promocionando su próximo álbum que se llamará 'Cupido' y que se lanzará el 17 de febrero, que coincide unos días después de San Valentín. A lo largo de los últimos días, Tini Stoessel ha compartido algunos adelantos de las canciones inéditas que se llamarán 'Te Pido', 'Las Jordan' y su canción favorita 'Cupido'.

Por otra parte, en el programa español 'El Hormiguero', relató de qué se trata para ella su cuarto álbum y lo emocionada que está porque sus seguidores puedan escucharlo: "creo que Cupido es el final de una etapa muy importante para mí e hila toda una historia que forma parte de mi vida y cada canción tiene un significado especial".