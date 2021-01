"Tengo un profundo dolor", con emotivo mensaje Belinda le dio el último adiós a su mascota

Belinda "arrugó" el corazón de sus fanáticos, tras dedicarle unas sentidas palabras a su perro, que falleció luego de acompañarla durante casi 13 años. La artista dio a conocer la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, primero publicó en una de sus historias una fotografía en la que aparece luciendo un vestido de baño y cargando a su amigo de cuatro patas. La imagen estuvo acompañada de un corto mensaje, "te extraño tanto, no sabes cuánto mi bebé", escribió la actual pareja de Christian Nodal .

La intérprete de 'Flamenkito' sacó a flote sus sentimientos y los plasmó en un extenso mensaje. En él no solo reflejó el dolor que le produce la partida de Gizmo, sino que también agradeció por las cosas buenas que le ofreció el pequeño animal mientras estuvo a su lado. Sin duda, el canino tenía una gran significado para la cantante, pues de acuerdo con su más recuente publicación, más que una mascota lo consideraba su compañero de vida.

"Me llenaste de amor puro ,de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad", expresó la artista en la descripción del post. Al parecer no fue nada fácil despedirse de su canino, ya que según lo confesó en la dedicatoria, no pudo contener el llanto mientras escribía.

La artista aún no asimila la partida de su amigo fiel, pues aseguró que nunca pensó que llegaría el día de separarse de él y parece que su ausencia no ha sido fácil de llevar, ya que se pregunta cómo es posible extrañarlo tanto. Los usuarios de la red social se solidarizaron con Belinda y a través de los comentarios le expresaron sus condolencias y le enviaron mensajes positivos para apoyarla en este momento tan difícil, incluso un diseñador gráfico realizó una caricatura de Gizmo y lo convirtió en un ángel de cuatro patas.

"Mucho ánimo chiquita bella aquí estamos contigo. Te queremos mucho", "Lo siento mucho Belinda. Sé lo que es perder a un perrito. Pero solo recuerda que el te dio ese amor incondicional y siempre lo llevarás en tu corazón", "Ánimo, que sus recuerdos inunden tu corazón de paz", fueron algunos de los mensajes que le enviaron los cibernautas.