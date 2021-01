¡Sorprendente! Laura Tobón encontró en la playa al "doble" de Sebastián Yatra

Laura Tobón relató a través de sus instastories la experiencia que vivió, mientras disfrutaba de un día soleado en la playa. La empresaria vio a lo lejos un hombre que parecía ser Sebastián Yatra , así que gritó su nombre para llamar su atención y saludarlo, pero poco después notó que no era el artista sino un turista que tenía rasgos físicos muy similares a los del colombiano, el cual recientemente apareció en redes sociales presumiendo un nuevo look, que le quitó unos cuantos años de encima.

"Juré por Dios que había visto a mi amigo Sebas Yatra, casi me le boto encima (...) Yo dije ¡Sebas, hello!, pero no, no es o ¿eres tú Sebas?", expresó la modelo, mientras enfocaba con su celular al "clon" del paisa. En las imágenes compartidas por Tobón se puede ver a un hombre alto, delgado, de cabello corto y barba, características que el artista en cuestión también posee.

La influencer no solo le contó a sus fanáticos lo sucedido, sino que además etiquetó en sus historias de Instagram a Yatra para hacerle saber que tienen un "doble" en México. Mientras Laura Tobón disfruta de un clima caribeño, el cantante está en Madrid, España, soportando temperaturas muy bajas, ya que están en temporada de invierno. A través de sus redes, Sebastián Yatra ha compartido algunos momentos divertidos de su viaje, por ejemplo su interacción con la nieve.

Hace poco el intérprete de 'Chica ideal' dejó en evidencia que no llevó en su maleta ropa adecuada para protegerse del frío, pues compartió una bella postal en la que aparece sin abrigo en medio de la nieve y más de un usuario de la red se ofreció a ayudarlo a conservar el calor en su cuerpo. "Con un abrazo te quito el frío", "Si vienes a Alemania te traigo un abrigo", "Yo te abrigo", "ven a mi casa y te doy la correcta", fueron algunas de las alternativas que le presentaron en los comentarios.