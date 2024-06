Shakira dio un nuevo parte de salud sobre su papá y dividió opiniones con sus palabras

Cada una de las visitas de Shakira a Colombia da de qué hablar entre sus fanáticos, debido a esto, se hizo público que desde el pasado 7 de junio, la famosa intérprete se encontraba en Barranquilla junto a su familia.

Lo cierto es que la intérprete de ‘Hips don't lie’ viajó a su ciudad natal para acompañar a su padre, William Mebarak, quien estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 6 de junio debido a problemas respiratorios desencadenados por una neumonía.

Vale la pena mencionar que la artista llegó al país junto a sus hijos Sasha y Milan, además, su padre tiene 92 años y en desde el 2022 su salud ha tenido algunas complicaciones, incluso en el año mencionado fue sometido a una cirugía en Barcelona, cuando aún no se hacía público el divorcio de la cantante.

Shakira habló de la salud de su papá

A través de un comunicado publicado en todas sus redes sociales, la barranquillera dio un parte de tranquilidad e informó que su padre ya fue dado de alta y está en casa junto a su mamá, quien lo ha apoyado en cada pequeño avance que ha tenido.

Aunque da a entender que lo más duro no ha terminado, con las palabras “la lucha continúa” aseguraría que toda la familia está dispuesta a ayudar a Mebarak hasta las últimas instancias, de ser necesario.

“Hace 18 días llegué de urgencias a Barranquilla para acompañar a mi padre y luchar junto a él”, inició el texto y continuó: “ayer, gracias al gran equipo humano y médico de la Clínica Iberoamérica, y a su increíble fortaleza, pude llevarlo de regreso a casa al lado de mi madre, quien nunca suelta su mano”.

“La lucha continúa, y mientras tanto, esa sonrisa suya, que brilla hasta en los momentos más difíciles, es mi mejor ejemplo. Gracias a todos por enviarme su fuerza y cariño, y también por nunca soltar mi mano”, finalizó Shakira.

Los comentarios no se han hecho esperar y son muchos los que le han enviado sus mejores deseos para la recuperación de su padre, sin embargo, el comunicado ha dividido opiniones entre los más religiosos debido a que la barranquillera no se muestra muy religiosa en el texto.

Como respuesta, un gran número de fanáticos resaltan que la cantante puede escribir como quiera y no necesariamente demuestra sus creencias mencionando a Dios como parte de los agradecimientos, situación ante la que ella no se ha pronunciado.

