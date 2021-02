Shakira compartió las inusuales cosas que hace mientras todos en casa duermen

Después de sorprender con su inesperado cambio de look que devolvió a sus fans a sus inicios en la música, Shakira se ha visto muy cercana a sus más de 70 millones de seguidores en Instagram, a quienes ahora mostró un poco de lo que hace cuando están su hijos y esposo durmiendo.

La artista puso a grabar su celular mientras pasaba tiempo en la sala de su casa, allí se le puede observar haciendo diferentes e inexplicables actividades para para pasar el rato después de haber llegado de una sesión de estudio.

La intérprete de 'Girl like me' hace diferentes movimientos con una sombrilla de colores, se envuelve en plástico, camina sobre la mesa del televisor, se acuesta en varias posiciones en el sofá, mueve varios elementos de su sala y se para de cabeza en la mitad del espacio.

El corto video que está acompañado de la canción 'Better off alone' de Alice DJ, logró emocionar a sus fans, quienes no dudaron en dejar halagar a la cantante y afirmarle que es "única".

"Amamos tus locuras", "buenas técnicas para que fluya la creatividad", "hay que mantener el espíritu joven", "eres incansable mujer" y "qué energía", fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la publicación.