Selena Gomez habla sobre su vida amorosa y revela que sus relaciones fueron "malditas"

La famosa cantante estadounidense Selena Gomez reveló a la prensa y a sus fanáticos lo difícil que fue su vida amorosa en el pasado y de qué manera esta llegó a afectarla y a reconstruirla como la mujer que es ahora.

En una entrevista con la revista Vogue Australia, la intérprete de ‘Lose You To Love Me’ confesó que sus relaciones no fueron muy positivas y debido a su corta edad estaba expuesta a ciertas cosas que la afectaban, incluso manifestó que sus experiencias eran “malditas”.

Creo que la mayoría de mis experiencias en las relaciones han sido malditas. He sido demasiado joven para estar expuesto a ciertas cosas cuando estaba en una relación. Selena Gomez

Vale la pena recordar que las relaciones más controversiales de la artista fueron con los cantantes canadienses Justin Bieber, con quien estuvo desde el 2010 hasta el 2018, y con The Weeknd un compromiso muy efímero que según algunos portales de entretenimiento terminó por motivos laborales, por esto Gomez señaló durante la conversación con la revista australiana que llegó a sentirse inferior, ya que nunca la veían como una igual.

“Supongo que necesitaba encontrar esa palabra para mí, porque me sentí menos que en relaciones pasadas”, confesó Gomez.

"En el fondo, ni siquiera pensaba: 'Oh, me siento así, déjame cantar algo al respecto'. En realidad, necesitaba sentirme así acerca de mí misma, y mi familia y la familia que he creado a mi alrededor me han ayudado a conseguirlo", agregó la cantante.

Por otro lado la cantante y empresaria también habló acerca de su último álbum ‘Rare’, su línea de maquillaje Rare Beauty, y cómo la música y la terapia psicológica han ayudado a su autoestima.

"He estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que, en salud mental, nunca entendí el estigma hasta que fui a mi primer centro de tratamiento, eso fue hace años", expresó la artista refiriéndose a su salud mental.