Se revelaron las primeras imágenes de Giovanny Ayala tras su pelea con Ciro Quiñónez

Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez protagonizaron una bochornosa pelea en pleno centro comercial ante la mirada de decenas de personas que se encontraban en el lugar y la cual quedó registrada en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, en las que surgieron varias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, aunque la mayoría apuntan a lo mismo.

Es importante tener en cuenta que desde mayo de 2024 estos artistas populares se la han pasado en un rifirrafe de pullas, críticas y acusaciones por causa de las diferencias que tienen por la canción 'Regalada sales cara'.

Te puede interesar: Giovanny Ayala reveló la cifra que Ciro Quiñones le había pedido para el remix de su canción

Primeras imágenes de Giovanny Ayala tras pelea con Ciro Quiñónez

Luego de una pelea a puños, en la que se involucraron varias personas que estaban con los reconocidos cantantes, se ha dado a conocer más información sobre lo sucedido, principalmente cómo se encuentran ellos.

En un video quedó captado Giovanny Ayala, quien arribó a Neiva para presentarse en pequeño concierto en el Centro Comercial San Juan Plaza, en donde se le pudo ver sin afectaciones físicas o morados.

Conoce más: Exnovia de Ciro Quiñonez rompe el silencio: revela por qué terminaron, los engaños y una infidelidad

Publicidad

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de 'De rodillas te pido' dijo: "quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñónez y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie".

Asimismo, hizo saber que esto no se trataría de una estrategia de marketing: "este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura. No podemos tolerar la violencia en ninguna forma, y mucho menos dentro del mundo del entretenimiento".

Publicidad

Lee también: Ciro Quiñónez y Alan Ramírez ponen a prueba su amistad luego de 6 años compartiendo juntos

Giovanny Ayala reveló cuánto dinero pidió Ciro Quiñones

El cantante se atrevió a dar la cifra de lo que Ciro Quiñones, su equipo y Rafa Muñoz le pidieron para que el remix de 'Regalada sales cara' saliera adelante: fue un total de 60 millones de pesos.

"No les pidió a estos locos que están pasando por un buen momento. Yo les respeto y admiro", añadió Giovanny Ayala, quien reflejó la incomodidad que esto le dio, pues esperaba que no solo no le cobrara nada, sino que además le permitiera que sus hijos estuvieran en este.

Para finalizar su mensaje, el artista concluyó diciendo: "el mundo da muchas vueltas. Yo no tengo más palabras para usted, hermano, ahí le mando la respuesta con todo el amor, cariño y respeto". ¿Con esto demuestra que la pelea, por su parte, se terminó?