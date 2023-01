Una de las cualidades más representativas de la cantante Karol G , aparte de su indudable talento para crear éxitos musicales, es la fuerte relación que sostiene con sus familiares, puesto que en más de una ocasión se le ha visto disfrutando junto a sus seres queridos a través de las publicaciones de su cuenta de Instagram , donde reúne casi 40 millones de seguidores.

Sin embargo, muy pocas personas conocen a Katherin Giraldo, la hermana menor de la cantante, quien desde hace un par de años no mantiene contacto con su padre y tampoco con sus hermanas, situación que ha sido motivo de especulaciones por parte de sus seguidores, quienes no dejan pasar por alto sus inquietudes.

Publicidad



Recientemente, la joven de 28 años hizo una dinámica de 'preguntas y respuestas' en su cuenta de Instagram, en donde un usuario la cuestionó sobre su relación con la intérprete de 'Bichota'.

"¿Por qué le das publicidad a tu media hermana Karol G si ellos no te toman en cuenta", fue la pregunta que le hicieron en la plataforma, a lo que la mujer respondió: "pues en sí porque yo no tengo odio ni rencor en mi corazón y en la vida hay exnovios y hay exesposos, pero no hay exfamilias ni exhermanos ni expapás".

Sinceridad plena: la hermana de Karol G, Katherin, confesó si hay enemistad y rencor con su familia (video cortesía de "Famosos hasta la Z") pic.twitter.com/edgFH7MNfl — Minuto Colombia (@colombia_minuto) May 15, 2021

A pesar de que Giraldo es hija de una relación exmatrimonial, es muy similar a la anterior pareja sentimental de Anuel AA , puesto que se siente atraída por el mundo del entretenimiento debido a que modela para algunas marcas y también porque ha trabajado desde joven para alcanzar su éxito profesional.

Además de cautivar a sus seguidores, la mujer trabaja como estilista y colorista máster, de manera que aprovecha las ventajas de las redes sociales para demostrar su talento ante el mundo, al mismo tiempo que postea fotografías y videos de diferentes actividades que realiza a lo largo del día.