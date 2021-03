Sara Uribe responde a quienes la tildan de inmadura tras bailar sobre una mesa

La reconocida presentadora Sara Uribe sorprendió a todos sus seguidores en Instagram luego de compartir en sus historias un video en el que se dejó ver meneando sus caderas al estilo Twerking.

Con la intención de divertir a las dos personas que se encontraban con ella, y quienes no podrían parar de reír con sus ocurrencias, la modelo paisa se paró sobre el mesón y comenzó a hacer el particular baile para luego bromear con que su mamá la regañaría si la veía ahí.

En seguida, tal y como reveló la famosa, varios usuarios no tardaron en reaccionar criticándola por su video y tildándola de inmadura, señalamientos que Sara no dudó en responder.

“A mí me escriben: “madure, ridícula, usted debería comportarse como adulta” y la verdad yo en la vida no hubiera querido madurar, ni crecer, o sea, yo era tan feliz siendo niña, pues en serio, yo no entiendo uno pa’ qué madurar, pa’ qué crecer, pa’ qué caerle bien a todo el mundo, pa’ qué, pa’ qué’”, indicó.

Por otro lado, otros usuarios aplaudieron su actitud ante las criticas sugiriéndole que su extrovertida personalidad no debe cambiar nunca.

“Me parece genial que seas así Sara 😉” - “me encanta tu actitud ante esa gente amargada y dolida” - “Me gusta tú actitud, y si eso te hace feliz no le pares bola a los envidiosos.”, fueron algunos de los comentarios en apoyo a la presentadora.