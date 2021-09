Sara Uribe posó en las calles de Nueva York junto al amor de su vida

La reconocida empresaria y modelo colombiana Sara Uribe se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, puesto que disfruta de la soltería y aprovecha cada momento de descanso para irse con su hijo Jacobo a recorrer algunos lugares emblemáticos de todo el mundo. En esta oportunidad, viajó hasta Estados Unidos, donde tuvo la posibilidad de afianzar la relación con su pequeño.

Recientemente, compartió una publicación en su cuenta de Instagram, que reúne más de 6 millones de seguidores, en donde se les logra ver en unas de las calles más importantes de Nueva York. Allí, aparece sentada junto a su hijo, con un vestido de verano largo y un sombrero artesanal que deja al descubierto su lado más femenino.

Aunque la instantánea fue más que suficiente para llamar la atención, lo que se robó el corazón de los internautas fue la descripción, pues reveló que Jacobo es el amor de su vida y el principal motor por el que sigue luchando por sus sueños.

"Jacobo no es solamente mi hijo. Jacobo fue la razón por la que me levanté. A veces me quedo mirándolo, mientras duerme, y no puedo creer la perfección de este señor chiquito. Sus sonrisas, sus carcajadas, sus ocurrencias…todo me enloquece. Dicen que los hijos nos eligen antes de nacer y no pudo haber elegido una mejor dupla. Él y yo somos fuertes, una familia súper poderosa", escribió en la plataforma.

Posteriormente, hizo público un video que ya cuenta con más de 20 mil reproducciones, en donde afirma que cada vez que ve a su hijo le provoca comérselo a besos, así que constantemente tiene la sensación de quererse "explotar de amor".

Con tan solo unas horas de compartidas, las publicaciones ya reúnen comentarios como: "hermosa dupla", "no puedo con ustedes dos. Me muero por ambos, todo por ustedes", "sus ojos profundos proyectan alegría, proyectan complicidad", "divino, pedacito de chocolate y esa sonrisa, Dios los bendiga", "una foto perfecta, Dios los guarde", entre otros mensajes.