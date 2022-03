"Salí con alguien que no tenía pareja": Aida Victoria aclaró que no es la amante de Yeferson Cossio

Luego de que se revelaran múltiples fotografías comprometedoras en donde se logra ver a los creadores de contenido Yeferson Cossio y Aida Victoria muy cerca, los internautas empezaron a especular que se trataba de una posible infidelidad por parte del polémico influencer a la que sería su actual pareja sentimental Jenn Muriel; no obstante, el antioqueño decidió informar a través de redes sociales que hace algunas semanas puso punto final a su relación, por lo que se encuentra en la libertad de salir con quién desee.

"Jennifer no tiene nada que ver, Jennifer en ningún momento fue burlada, en ningún momento fue engañada, nosotros terminamos hace tiempo y si yo me meto o no me meto con alguien es cosa mía", señaló a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 8 millones de seguidores.

En las fotografías y videos que se encuentran difundidas en Internet, se logra ver a la nueva pareja tocándose las piernas, acompañados en zonas públicas y hasta besándose en establecimientos comerciales, por lo que no dudaron en dar su versión de los hechos y aclarar que, contrario a lo que muchos piensan, no tenían intenciones de jugar con los sentimientos de nadie.

"Yo no estoy negando nada, de hecho en mis historias anteriores yo dije 'yo sí salí con Cossio'. Estamos en una foto donde él me está agarrando el muslo y yo le estoy agarrando la pierna, el contexto es más que evidente, pero salieron otras fotos donde nosotros nos estamos subiendo a un avión y yo aclaré dónde estamos y qué estamos haciendo (...) Yo el sábado sí salí con alguien, pero salí con alguien que no tenía pareja y quiero aclarar eso", argumentó Aida Victoria.

Cientos de internautas se han tomado las redes sociales con opiniones divididas sobre lo sucedido, pues unos aseguran que no esperaron mucho tiempo desde la ruptura de Cossio para empezar a salir y otros, por su parte, manifiestan que están en todo su derecho de darse una segunda oportunidad en el amor, pues recientemente la hija de la excongresista finalizó su historia de amor con Lumar.