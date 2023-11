¡Robert Pattinson será papá! Así lo anunció su novia, la cantante Suki Waterhouse

Robert Pattinson se ha convertido en un ícono de la industria cinematográfica gracias a todos los papeles que ha desempeñado, sin embargo, aunque no está muy contento con el hecho, uno de los más recordados es el de Edward Cullen en la saga de Crepúsculo.

El artista se ha caracterizado por ser muy cuidadoso con su vida privada y es poco lo que se sabe sobre él, de hecho, pero un detalle que ha sido público durante un tiempo, aunque se confirmó hace poco, es que tiene una relación con la cantante y también actriz Suki Waterhouse, con quien lleva aproximadamente cinco años.

Conoce más: Exparejas de famosos que se encontraron en la Met Gala 2023, conoce aquí los detalles

Son pocas las veces que se han dejado ver eventos oficiales juntos, no obstante, hace poco lo hicieron y un detalle llamó la atención de muchos. Y es que ella lució un vestido que destacaba su vientre, lo que hizo que los usuarios de Internet se preguntaran por un posible embarazo.

Los rumores al respecto empezaron a crecer y ninguno de los dos se refería al tema hasta ahora, pues no lo quieren esconder más y lo cierto es que parece que están muy felices con la noticia sobre el nuevo integrante de su familia.

Publicidad

La encargada de darlo a conocer fue la cantante y lo hizo en medio de una de sus presentaciones, que tuvo lugar en el Festival Corona Capital en México. La joven subió al escenario con un look muy particular que no ocultó lo obvio.

Usando un abrigo de plumas y un ceñido vestido brillante, Suki emocionó a los asistentes al espectáculo mientras dejaba ver su vientre y presumía los cambios en su figura. Asimismo, en el momento divirtió a sus fanáticos diciendo: “Pensé ponerme algo brillante para distraerlos de otra cosa que me traigo entre las manos, pero no estoy segura de si ha funcionado”.

Suki Waterhouse está embarazada, confirmado en su presentación en el #CoronaCapital23 alguien muy famoso va a ser papá 🥹🙊 pic.twitter.com/LL5IEEiNdQ — Israel Acosta Aroche (@Israel_Aroche) November 19, 2023

Todo parece indicar que el primogénito de la pareja llegará a inicios del 2024 y para nadie es un secreto que, tanto los seguidores de ella, como los de él, han manifestado su emoción por la llegada del niño o niña.

Publicidad