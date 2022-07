Quién es Pauleth Pastrana, la mujer a la que Fredy Guarín le pidió matrimonio a través de redes

El reconocido futbolista Fredy Guarín, recientemente fue tendencia en redes sociales luego de que diera a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde recoge más de 2 millones de seguidores, que decidió darle una nueva oportunidad al amor y que irá al altar junto a su actual pareja sentimental, Pauleth Pastrana. Aunque inicialmente mantuvieron el romance lejos de la opinión pública, por fin decidieron informar sobre la feliz noticia.

La propuesta de matrimonio fue algo poco usual, pues el futbolista aprovechó una publicación para demostrarle frente a sus aficionados cuánto la ama. "¡Buenos días, mundo! ¿@paulethpastrana TE QUIERES CASAR CONMIGO?", fue el mensaje que posteó junto a una fotografía en donde se logra ver a la mujer concentrada mientras recoge algunas cebollas en el campo.

Pastrana no se quedó atrás, pues aceptó el ofrecimiento de la manera más romántica posible: "cada día le doy gracias al señor por ponerte en mi vida, por permitirme conocerte y por darme este corazón que solo sabe amarte. Te amo mucho mi amor. Sí y muchas veces sí, el plan de Dios es perfecto".

¿Quién es Pauleth Pastrana?

Con más de 190 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Pastrana constantemente comparte fotografías de su vida en compañía de su bebé, Celeste. Es médico veterinaria y apasionada por los animales, en especial por los caballos, a quienes no duda en captar con la cámara cada vez que tiene oportunidad. Asimismo, en su perfil se logra ver que, al parecer, tiene un negocio de joyería y una hacienda donde destacan los brahmán rojos y blancos.

