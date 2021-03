¡Que viva el amor! Ricardo Montaner se casará con su esposa por séptima vez

La familia Montaner ha demostrado en diferentes oportunidades estar compuesta por románticos empedernidos, puesto que constantemente están celebrando el amor a través de algunas fechas importantes, incluidas las pedidas de mano. Ricardo Montaner , no se podía quedar atrás, por ello decidió proponerle matrimonio a su esposa por séptima vez.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en donde reúne 6.8 millones de seguidores ,luego de postear una fotografía de él mirando hacia la cámara, mientras en el fondo se observa a Marlene Rodríguez, su esposa, en pijama y chateando en el celular con sus tres hijos, a quienes no dudó en contarles.

"Cuando le dije que me quería volver a casar, enseguida le marco a todos nuestros hijos para ver qué les parecía... Me va a decir que sí... Vamos a estar siempre juntos, porque 'Dios así lo quiso'", comentó el intérprete de 'La gloria de Dios' a través de la plataforma, lo que generó revuelo entre todos los seguidores que no se pierden los contenidos de la feliz pareja.

La publicación reúne más de 350 mil 'me gusta' y varios comentarios de sus fanáticos dentro de los que se destacan: "me encanta ver su amor diario y cuando se vuelven a casar una y otra vez porque me hacen creer que el amor verdadero existe", "quiero un amor así", "ustedes hacen que crea en el amor", entre otros mensajes.

Montaner y Rodríguez decidieron casarse en 1989, fecha desde la cual han aprovechado cada momento especial para reafirmar sus votos en el altar. La última boda se llevó a cabo en el 2019, más específicamente en la isla de Santorini, Grecia, y contó con la participación de sus hijos Mauricio, Ricardo , Héctor, Alejandro y Evaluna , quienes asistieron con sus respectivas parejas, incluido el cantante colombiano Camilo Echeverry .

La celebración se convirtió en una de las más recordadas por la familia no solo por el derroche de amor que se vivió en el evento, sino porque fue el festejo de su aniversario número 30.